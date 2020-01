Tentano di rubare un trattore: sorpresi, aggrediscono le vittime

Questa notte alle 03.15, al numero di emergenza 112 perveniva la richiesta di aiuto da parte di un agricoltore, S.G. cinquantenne di Valdimolino, località di Montecchio Maggiore, che aveva notato due individui all’interno della sua proprietà, intenti ad asportare un trattore agricolo, col quale si stavano già allontanando.

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Valdagno inviava immediatamente sul posto due pattuglie. L’uomo, coadiuvato dal figlio S.A. venticinquenne, nell’attesa dell’arrivo dei carabinieri affrontava i malfattori e cercava di bloccarli, ed il figlio riusciva ad afferrarne uno, mentre il secondo si dava alla fuga. Nella colluttazione ingaggiata, il ladro colpiva con un violento pugno al volto il giovane agricoltore, riuscendo a divincolarsi e scappare per i campi.

Nel frattempo giungevano sul posto la pattuglia di Arzignano e quella del Nucleo Operativo e Radiomobile di Valdagno, che ricercavano i due ladri, ed una volta individuato l’aggressore, grazie al contributo delle vittime, si ponevano al suo inseguimento. Nella precipitosa fuga tra i campi, inseguito dai militari, il malvivente P.C. ventitreenne pregiudicato del luogo, cadeva rovinosamente a terra fratturandosi tibia e perone.

I militari procedevano quindi alla sua identificazione e ricovero presso l’ospedale, nonché al recupero degli zaini contenenti gli arnesi da scasso utilizzati dai due complici. Dopo gli accertamenti del caso P.C. veniva deferito in Stato di Libertà, alla Procura della Repubblica di Vicenza, per rapina impropria, mentre sono in corso ulteriori indagini volte alla identificazione del secondo complice.