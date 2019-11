Tentano di rubare delle bici da alcuni garage: messi in fuga dall’intervento dei Carabinieri

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, ieri sera sono intervenuti a Grisignano di Zocco per un sopralluogo di tentato furto verificatosi, verso le ore 1.30 circa, in alcuni garage di un condominio di via Mazzini.

L’intervento al 112 è stato richiesto da un residente nell’edificio il quale, svegliato di soprassalto da alcuni rumori, ha notato due individui aggirarsi con fare sospetto in prossimità dell’area dove si trovano i garage condominiali.

La pattuglia della Stazione di Torri di Quartesolo, già presente in zona, a seguito della richiesta pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Vicenza, si è quindi recata immediatamente sul posto, ma i ladri erano già fuggiti.

I ladri avevano danneggiato i basculanti di tre garage da cui avevano già portato all’esterno altrettante biciclette, abbandonate sul posto grazie all’immediata segnalazione al 112.

Le indagini proseguono per risalire all’identità degli autori del fatto.