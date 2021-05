Tentano di entrare in una casa ma il vicino chiama le volanti: 2 denunciati

M.F. classe 52 anni, cittadino algerino e L.A., classe 29 anni, cittadino tunisino, sono stati denunciati dagli Agenti della Squadra Volante di Vicenza ieri sera. Alle ore 21:30 circa, infatti, la Sala Operativa della Questura ja inviato gli Equipaggi in servizio in Via Legione Antonini dove, a dire di un residente, due sospetti stavano entrano nel giardino di proprietà di un suo conoscente, proprio mentre questi parcheggiava l’auto sulla pubblica via. Dei due, uno scavalcava il cancello di recinzione mentre l’altro, dall’esterno, fungeva da “palo”.Non essendosi accorti della presenza del proprietario, i due malviventi hanno continuato nella loro azione criminosa ma, pochi istanti dopo, all’arrivo delle Volanti, sono stati condotti in Questura e segnalati per tentato furto in concorso. Il proprietario dell’abitazione ha confermato agli Agenti che nulla è stato rubato.