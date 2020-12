Tenta un furto in casa ma si trova faccia a faccia con il proprietario: denunciato

I militari della Stazione di Malo hanno denunciato C.M., cittadino solagnese di 26 anni pluripregiudicato. L’uomo è responsabile di un furto avvenuto il 9 novembre in Via dei Bersaglieri: in quell’occasione il malvivente, accortosi che il proprietario di casa stava rientrando prima di quanto fosse previsto, era scappato non riuscendo, però, ad evitare di trovarsi faccia a faccia con l’uomo, che lo ha poi riconosciuto nel fascicolo fotografico fornito dai Carabinieri di Malo che già avevano alcuni sospetti basati sulle registrazioni di alcune telecamere presenti in zona, confermati poi dalla vittima del furto.