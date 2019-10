Tenta scippo ad un’anziana: i passanti lo bloccano fino all’arrivo dei Carabinieri

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato per furto con strappo e violazione del divieto di ritorno nel comune di Vicenza, Serafino Sechi, 35enne residente a Bassano del Grappa, di fatto senza fissa dimora.

L’intervento al 112 è stato richiesto da alcuni passanti che in Contra’ Mure Pallamaio avevano notato l’uomo che, dopo aver avvicinato una 80enne che stava rientrando a casa, aveva tentato inizialmente di strapparle la borsa e successivamente le aveva preso il portafoglio all’interno. Il ladro è stato fermato a poca distanza da dei passanti che l’hanno trattenuto fino al sopraggiungere immediato della pattuglia del Radiomobile, già presente nel vicino Campo Marzo per i consueti controlli. L’anziana vittima, cui è stata restituita la refurtiva, non ha subito lesioni.

Il responsabile, volto noto alle Forze dell’Ordine, accompagnato al Comando Provinciale, è stato arrestato ed al termine delle formalità di rito trattenuto presso la camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo in programma nella mattinata di oggi.