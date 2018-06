Tenta rapina e frattura polso a donna di 57 anni

Un noto pregiudicato che orbita su Vicenza, il 23enne rumeno Ion Gabriel Sirbea, si è reso protagonista di una tentata rapina nella quale una donna di 57 anni è rimasta ferita. E’ successo ieri pomeriggio alle 17, quando la donna è rientrata a casa in via Cairoli. Giunta all’ingresso non è riuscita ad aprire la porta, rimasta bloccata. All’interno della casa, due malviventi stavano tentando di rubare.

Riuscita a sbloccare la porta, la donna ha trovato i due individui che hanno tentato di dileguarsi. Uno dei due è riuscito a fuggire saltando dal terrazzino sul tettuccio di un’auto parcheggiata, mentre il secondo, Sirbea, è stato trattenuto dalla 57enne. Nel tentativo di divincolarsi le ha fratturato il polso, riuscendo poi a fuggire.

Una pattuglia del reparto prevenzione crimine di Padova è riuscita ad intercettarlo successivamente durante un controllo. L’uomo, in libertà vigilata con obbligo di firma, è stato arrestato e processato per tentata rapina aggravata con lesioni personali in concorso.