Tenta il furto in negozio ma suona l’anti-taccheggio: denunciata

Intervento della Polizia di Stato ieri alle 15.30 circa al negozio Tigotà di viale Verona per un tentato furto. Una cittadina rumena di 31 anni, C.O., residente in città, è stata notata gironzolare con fare sospetto nel negozio finché all’uscita sono suonate al suo passaggio le barriere anti-taccheggio. La donna, senza precedenti, è stata denunciata per furto: aveva rubato merce per 20 euro. Un valore esiguo ma la catena di negozi subisce spesso furti e i titolari hanno deciso di procedere alla denuncia.