Tenta furto in una casa: bloccata dai Carabineri con 9mila euro di refurtiva

I Carabinieri della Stazione di Rosà hanno tratto in arresto la rumena 36enne senza fissa dimora Marcela Doleanu, colta in flagranza di tentato furto in abitazione.

Nel pomeriggio di ieri un privato cittadino di Rossano Veneto ha telefonato al 112. Rientrando a casa infatti aveva notato una porta socchiusa, tale da fargli pensare che qualcuno si fosse introdotto all’interno. L’operatore di Centrale ha inviato quindi immediatamente un equipaggio della Stazione di Rosà.

I militari sul posto hanno bloccato la Doleanu mentre tentava di fuggire con uno zaino pieno di refurtiva: una pistola semiautomatica con munizioni (tutto regolarmente detenuto), coltelli, orologi e monili di pregio, per oltre 9.000 euro di valore.

La Doleanu si è affrettata a precisare di essere incinta, probabilmente di quattro mesi, motivo per il quale i Carabinieri la accompagnano in ospedale per un controllo: effettivamente l’arrestata è in stato interessante, oltre la ventesima settimana.

Il PM di turno, Dottoressa De Munari, concorda sull’arresto della Doleanu e dispone, con i Carabinieri operanti, di trattenerla all’interno del Reparto di Ginecologia e Ostetricia in attesa del rito direttissimo previsto per oggi: viene quindi dichiarata in arresto e piantonata da personale femminile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, a tutela dello stato di salute.