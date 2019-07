Tenta furto all’Interspar e minaccia di morte dipendente. Arrestato, condannato, pena sospesa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Polizia di Stato di Vicenza ha arrestato ieri mattina un cittadino nigeriano, Adam Igogo Imuran, di 30 anni, richiedente asilo e in precedenza nel centro di accoglienza di Cona.

Alle 10 e 35 si è presentato all’Interspar di via del Mercato Nuovo. E’ stato subito notato da una dipendente, il giovane era già noto per aver compiuto in passato alcuni piccoli furti, mentre prelevava ed occultava della merce.

Arrivato alle casse è stato invitato a depositare la merce prelevata. Il giovane ha subito dato in escandescenza, mettendo alcune cose sul rullo e buttandone altre a terra con violenza.

Si è poi diretto al box informazioni dove si trovava la dipendente e le ha puntato addosso un arnese in metallo minacciandola di morte (dicendole che le avrebbe tagliato la testa e l’avrebbe guardata morire dissanguata).

Si è poi dato alla fuga. Nel frattempo erano state allertate le volanti della polizia. Mentre una si è diretta la supermercato, una seconda ha perlustrato la zona notandolo a bordo di una bici in via dei Cairoli. Accortosi di essere seguito, ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra. Ha subito opposto resistenza con calci e pugni dandosi alla fuga a piedi. E’ stato fermato ed ammanettato nelle vicinanze della pizzeria “Capriccio” poco dopo, con l’accusa di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Nel primo pomeriggio è stato processato per direttissima. L’arresto è stato convalidato. Ha chiesto il patteggiamento, che è stato concesso. E’ stato quindi condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa.