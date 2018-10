Tenta di strappare collana a donna di 88 anni, trascinandola a terra

Tentativo di scippo, l’ennesimo nella zona Ovest di Vicenza, ieri pomeriggio alle 17. Vittima una donna di 88 anni che stava camminando in via Cavalieri di Vittorio Veneto. E’ stata presa di mira da un individuo di carnagione chiara, a bordo di una bicicletta. L’uomo ha tentato di strapparle la collana ma non vi è riuscito. Nel tentativo di scippo la vittima è caduta a terra provocandosi delle escoriazioni. L’individuo, non riuscendo nel suo intento, si è dileguato. Sul posto è stata chiamata la polizia di Stato di Vicenza. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dell’88enne e di un’altra persona che si trovava nei paraggi. In base alla descrizione si tratterebbe di un soggetto probabilmente nordafricano.