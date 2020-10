Tenta di sfuggire ai controlli, fermato spacciatore 17enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Poco dopo la mezzanotte di sabato i carabinieri della sezione Radiomobile di Vicenza hanno notato un gruppo di ragazzi fermi in Contrà Burci a Vicenza. Una volta scesi per controllarli e una volta chiesti i documenti, uno di loro ha tentato di dileguarsi e di disfarsi di un involucro di cellophane, ma è stato prontamente fermato da un militare. Si tratta di un ragazzo di 17 anni di origine algerina con permesso di soggiorno. Il giovanissimo, M.N., nato a Treviso ma residente in città. Nel cellophane vi erano 57 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno proceduto con una perquisizione domiciliare ed hanno trovato nella sua abitazione, nella quale vive con la madre, un marsupio contenente due bilancini di precisione, altri 99 grammi di marijuna, denaro contante per un importo di 390 euro e un cellulare. Tutto è stato posto sotto sequestro e il 17enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti al Tribunale dei Minori.