Tenta di scassinare auto parcheggiate: denunciato tunisino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

H.S., tunisino di 53 anni, è stato denunciato dalle Volanti della Questura che, questa notte, intorno all’1:30, lo hanno intercettato in Via Deledda mentre cercava di forzare alcune auto in sosta.

A dare l’allarme al 113 un residente che, dopo aver fornito una dettagliata descrizione del sospetto, ha guidato gli agenti comunicando loro la via di fuga dell’uomo.

Dopo pochissimi minuti, infatti, le volanti lo hanno intercettato in Via Goldoni; qui, dopo un primo controllo degli Agenti, è stato condotto in Questura dove sono stati rinvenuti nella sua disponibilità diversi arnesi atti allo scasso.

L’uomo, con precedenti penali a carico, è stato pertanto denunciato e sanzionato per aver violato le norme anti-covid.

Al termine del fotosegnalamento, infine, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per verificare il titolo di soggiorno sul territorio nazionale.