Tenta di scassinare alcuni negozi: arrestato

La sera del 31 ottobre scorso, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Bassano, ha arrestato Alessandro Cenere, italiano 45enne, pregiudicato, per tentato furto aggravato continuato in diversi negozi di Bassano. La segnalazione al 112 era arrivata da un solerte cittadino che, per caso, aveva visto un uomo armeggiare con degli strumenti da scasso, sulla porta del negozio “Croce Azzurra Padova”. Non riuscendo nell’intento, l’uomo ha provato a scassinare per entrare in altri negozi in via Lusiana, utilizzando nuovamente gli attrezzi da scasso in suo possesso ma senza riuscire nel suo intento. Un equipaggio di Carabinieri ha colto in flagranza di reato l’uomo che, istintivamente, ha tentato di disfarsi di un cacciavite di grosse dimensioni ed un coltello da cucina gettandoli in un contenitore per i rifiuti. I militari hanno fermato l’uomo e recuperato i due oggetti.