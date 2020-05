Tenta di rubare vestiti nel negozio: scoperto, aggredisce a morsi e pugni il titolare

Nella serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Longare hanno tarrestato in flagranza di reato di rapina impropria, Devid Colombara, 31 enne di Arzignano. L’uomo, all’interno del negozio “Angelo Store” a Torri di Quartesolo, è stato sorpreso dal proprietario nel tentativo di rubare capi di abbigliamento per un valore complessivo di 120 euro. Colombara, per guadagnarsi la fuga ha aggredito il titolare del negozio con pugni e morsi alla mano, causandogli lievi ferite. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nella camera di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.