Tenta di rubare una bici: denunciato tunisino irregolare

E.A.A., tunisino di 38 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà perché trovato, nel pomeriggio di ieri, da una Volante della Questura mentre tentava di rubare il cestino portapacchi montato su di una bici parcheggiata in Corso Palladio.

Ad accorgersi del tentativo di furto un passante che ha contattato il 113.

Dopo poco la Volante intervenuta ha intercettato il soggetto che aveva con sé un coltello a serramanico, forse utilizzato per danneggiare la bici ed il lucchetto con cui era stata chiusa.

L’uomo, con numerosi precedenti a suo carico, è stato quindi denunciato anche per il possesso ingiustificato di armi.