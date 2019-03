Tenta di rubare smartwatch all’Auchan, denunciato 27enne vicentino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento della Polizia di Stato di Vicenza ieri alle 15.20 nell’ipermercato Auchan di via delle Cattane a Vicenza. A chiamare il personale del supermercato dopo che un ragazzo di 27 anni, residente a Cornedo Vicentino, iniziali L.S., aveva prelevato della merce nel reparto elettronica ed aveva cercato di oltrepassare le casse. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dal personale di sorveglianza ed invitato a svuotare le tasche all’altezza delle casse. Aveva con sé uno smartwatch e altro materiale informatico per un valore complessivo di circa 60 euro. E’ stato denunciato per tentato furto.