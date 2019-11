Tenta di rubare giubbotto da “Sorelle Ramonda”: reagisce violentemente, bloccato da guardia e un cliente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Episodio movimentato nel negozio “Sorelle Ramonda” in viale Trieste a Montecchio Maggiore, dove sabato sera 2 Novembre, prima dell’orario di chiusura, Aleksandar Dragovic, trentatreenne serbo, disoccupato e pregiudicato, domiciliato a Vicenza, ha fatto shopping dalle “Sorelle Ramonda” senza voler pagare il conto.

Per questo motivo, entrato nel negozio ha subito individuato un giubbotto “Armani”, del valore di 150 Euro, e dopo aver rimosso uno dei dispositivi antitaccheggio, ha cercato di uscire senza pagare il dovuto.

Nei suoi movimenti però era stato notato dalle guardie di sicurezza del negozio che lo hanno tenuto d’occhio e, una volta oltrepassate le casse e sentito l’allarme dei sistemi antitaccheggio, lo hanno fermato. Il serbo, invece di riconoscere il misfatto ed ammettere le proprie responsabilità, ha reagito buttando a terra la guardia. Il vigilante è riuscito comunque ad afferrare l’uomo in fuga, che lo ha trascinato per alcuni metri.

Un cliente, notata la scena e vista la guardia in difficoltà, interveniva in suo aiuto bloccando il malvivente. Una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, giunta immediatamente dopo, arrestava il serbo per Rapina impropria, mentre la refurtiva recuperata veniva restituita al negozio.

Nel pomeriggio odierno l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Vicenza e lo straniero è stato sottoposto all’obbligo di firma nel comune di Vicenza. Rinviato invece il procedimento direttissimo.