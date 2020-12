Tenta di rubare bici: arrestato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

E’ accaduto nella serata tra sabato e domenica, in una villetta di Borgo Casale.

Il proprietario, insospettito da alcuni rumori che provenivano dal garage, ha trovato un uomo, vestito completamente di nero, con tanto di cappuccio e berretto neri, che stava cercando di portare via la sua bicicletta. Dopo le giustificazioni farneticanti, il ladro ha cercato di scappare ma è stato bloccato dal proprietario; grazie alla chiamata tempestiva della moglie al 113, le volanti sono arrivate in pochi minuti traendo il soggetto in arresto.

Il responsabile del tentato furto aggravato è un cittadino rumeno. C.L., classe 87, senza fissa dimora e con numerosi precedenti.

L’arrestato, condotto al carcere di Vicenza, sarà sentito nel corso della udienza di convalida che si terrà questa mattina innanzi al Tribunale di Vicenza.