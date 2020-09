Tenta di lanciarsi dalla finestra per evitare la Polizia: salvato dagli agenti

Tenta di lanciarsi dalla finestra per fuggire da un Accertamento Sanitario Obbligatorio, ma fortunatamente gli agenti intervenuti lo salvano. E’ successo a fine giugno a Schio. La Polizia Locale stava verificando l’applicazione della Misura di Sicurezza della Libertà Vigilata a carico di 2 pazienti che si erano resi responsabili di minacce aggravate. Il 25 giugno, in occasione dell’esecuzione di A.S.O. nei confronti di un richiedente asilo nigeriano di 23 anni, domiciliato in appartamento gestito da una ONLUS di Schio, a causa di episodi violenti nella struttura dove era ospitato. Nella circostanza, alla vista degli Agenti, l’uomo è corso nella cucina e, dopo avere prelevato un coltello per tenere a distanza gli agenti, si è gettato letteralmente dalla finestra del 3° piano. Fortunatamente uno degli agenti è riuscito comunque ad afferrarlo al volo e, con l’aiuto degli altri colleghi, con grandi difficoltà si riusciva a trarlo in salvo nonostante la sua resistenza attiva. Il paziente è stato poi sedato da personale sanitario ed accompagnato per le cure al reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Santorso.