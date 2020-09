Tenta di entrare con forza in casa della ex fidanzata: 17enne denunciato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito per oltraggio a Pubblico Ufficiale, violazione domicilio e violenza privata un diciasettenne scledense.

Il ragazzo, a seguito di un litigio con la ex fidanzata, stava cercando di entrare con forza e violenza nell’abitazione della ragazza in Via Beltrame nel tentativo di riallacciare i rapporti, quando è stato raggiunto e fermato dai militari intervenuti. Da subito il soggetto ha assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo, profferendo frasi oltraggiose e offensive nei confronti dei Carabinieri.

Condotto in caserma per accertamenti, il ragazzo è stato denunciato.