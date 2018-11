Tenta di darsi fuoco e causa esplosione: 24enne grave

Un ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio a Creazzo. Il giovane ha tentato di togliersi la vita cospargendosi di benzina e dandosi fuoco nel bagno della propria abitazione in via Treviso.

Le esalazioni della benzina hanno però saturato l’ambiente e nel momento in cui il giovane ha innescato il fuoco vi è stata una forte esplosione, che ha abbattuto la porta del bagno.

I residenti in zona hanno subito allertato i vigili del fuoco che si sono portati sul posto mettendo in sicurezza l’abitazione, dove il 24enne si trovava da solo nel momento in cui ha deciso di compiere l’estremo gesto. E’ accorsa anche un’ambulanza del Suem 118 che l’ha trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Da qui è poi stato trasferito al centro grandi ustionati di Verona, dove versa in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore.