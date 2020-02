Tenta di aprire auto in sosta: fermato 52enne, aveva una tessera sanitaria rubata dieci anni fa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un uomo di 52 anni, S.H., di nazionalità tunisina, è stato fermato in via Leopardi a Vicenza poco dopo le 23 e denunciato per ricettazione.

Un residente del quartiere ha infatti allertato il 113 dopo aver notato che S.H. stava tentando di aprire delle automobili parcheggiate lungo la via. Controllato dagli agenti, è risultato in possesso della tessera sanitaria di un cittadino vicentino che aveva presentato denuncia di furto ai carabinieri di Breganze nel lontano 2011.

E’ stato denunciato per ricettazione.