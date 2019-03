Tenta avances sessuali minacciando una donna con una forbici, lei scappa dal vicino

Le pattuglie dei Carabinieri di Schio sono intervenute in un’abitazione del quartiere San Gaetano ieri sera: una donna ha chiesto aiuto al proprio vicino in quanto in casa c’era B.M., 47 anni, suo conoscente che, ubriaco, aveva attuato delle chiare avance sessuali nonché palpeggiamenti sgraditi. Al rifiuto della donna, B.M. ha mostrato i genitali e ha dato in escandescenza brandendo un paio di forbici e minacciandola. La vittima è quindi corsa fuori da casa chiedendo aiuto al vicino di casa, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza i due e disarmato l’aggressore. Condotto in caserma, B.M. è stato deferito per violenza sessuale e minacce.