Temptation Island 2019: Jessica lascia Andrea ed esce con Alessandro, ma…

È terminato nel corso della quarta puntata di lunedì di Temptation Island 2019 il viaggio dei sentimenti di Jessica Battistello e Andrea Filomena. I due hanno deciso di lasciarsi, dopo le evidenti novità che hanno invaso Jessica, la quale non è riuscita a trattenere il sorriso nemmeno di fronte alle incertezze e agli stravolgimenti interiori del suo ormai ex Andrea. Lei sorrideva perché ha trovato finalmente la serenità, lasciando il programma con Alessandro Zarino. Ora che i due ex non sono più in Temptation Island, possono finalmente pubblicare sui social network, superando quindi l’embargo imposto dalla produzione. I due, d’altronde, da diverso tempo facevano vite separate sui social.

Trincerato dietro un religioso silenzio dal punto di vista dei post pubblicati, Andrea Filomena non è riuscito a non pubblicare una stories di ringraziamento per tutti i messaggi: “Grazie a tutti per i bei messaggi di incoraggiamento”, ha scritto, ripromettendo di rispondere presto nel dettaglio a tutti i messaggi dei fan.

Viceversa, Jessica Battistello non utilizza le stories ma i post per mostrarsi in luoghi lontani da quelli di casa e rigorosamente da sola. Una foto di spalle in mezzo a Piazza San Marco, condivisa il 1 luglio, a Venezia, indicativa del suo nuovo futuro da single. Non c’è ancora alcuna traccia di Alessandro Zarino nella sua vita social, il quale però pubblica stories mentre si trova in auto e ascolta delle canzoni dall’autoradio e foto in cui si allena a Cross-Fit.

Per Alessandro Zarino c’è dunque la solita vita per lui, stando al racconto social. Nulla è cambiato dopo ieri, quando nella quarta puntata di Temptation Island è andato via con Jessica Battistello, ma è certo che nelle prossime settimane, o nei prossimi giorni, potrebbero esserci sensibili novità sulla neo-coppia.



I beninformati dicono che quell’idillio potrebbe avere avuto breve durata: Zarino non sarebbe mai entrato davvero a far parte della nuova vita di Jessica.