Temporary bar a San Biagio, 9 le offerte presentate

Sono 9 le offerte presentate ad oggi, mercoledì 20 febbraio, per la concessione dell’area pubblica, a San Biagio, riva Bacchiglione, con l’obiettivo di riqualificare e rivitalizzare gli spazi mediante un punto di ristoro stagionale e lo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento.

“Sono molto soddisfatto del successo riscosso da questo bando, al quale hanno aderito ben nove ditte – commenta l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. È un vero record come numero di proposte pervenute che ben testimonia l’interesse per questo luogo e il desiderio di rilanciarlo e svilupparlo come opportunità di svago e divertimento, nel rispetto delle esigenze dei residenti e dell’ambiente circostante. Andremo a premiare, con un punteggio più elevato, le proposte che valorizzeranno la qualità dell’allestimento con soluzioni esteticamente gradevoli e compatibili con le caratteristiche del luogo e le necessità degli abitanti, oltre che la programmazione di attività culturali e di intrattenimento per la rivitalizzazione dell’area”.

Il numero delle offerte è comunque solo parziale poiché nei prossimi giorni potrebbero pervenire, come previsto dal bando, domande trasmesse tramite raccomandata.

L’apertura delle buste avverrà in varie sedute. La prima seduta, pubblica, si terrà lunedì 25 febbraio alle 9 a Palazzo degli Uffici, in piazza Biade, 26.