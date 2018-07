Temporali sul Vicentino: i pompieri intervengono a Laghetto (previsioni meteo)

Raffiche di vento e pioggia si sono abbattute sul Vicentino. Colpita parzialmente anche la città di Vicenza dove nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati chiamati nel quartiere di Laghetto e lungo la Marosticana a causa della caduta di alcuni rami sul sedime stradale.

Notizia in aggiornamento

Ecco le previsioni meteo dell’Arpav per il Veneto

Tra il pomeriggio/sera di martedì 10 e la giornata di mercoledì 11, condizioni di spiccata instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi. Possibili fenomeni localmente di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate) e quantitativi anche consistenti.

Evoluzione generale

Martedì inizia ad avvicinarsi sulla regione un nucleo depressionario accompagnato in quota da aria più fresca proveniente dal nord Europa. Le correnti associate a questa depressione saranno più umide e instabili di quelle che hanno interessato la regione finora e determineranno precipitazioni e un temporaneo abbassamento delle temperature massime mercoledì. Tuttavia, i valori termici a parte mercoledì non subiranno particolari variazioni e si manterranno in prevalenza prossimi alle medie stagionali.

Il tempo oggi

martedì 10

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Presenza di nuvolosità irregolare, specie in prossimità dei rilievi con nuvolosità più consistente dal tardo pomeriggio e soprattutto verso sera. Aumento della probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, fino a medio-alta sulle zone pedemontane, medio-bassa sulla pianura centrale e settentrionale, bassa sulle zone meridionali. Possibile qualche fenomeno intenso in serata. Temperature massime in lieve calo.

Tempo previsto

mercoledì 11. Tempo variabile e instabile con nuvolosità irregolare alternata a parziali schiarite, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in probabile diradamento a partire dalla serata. Possibili fenomeni localmente intensi.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo o in lieve calo; massime in diminuzione, in modo anche sensibile, su valori temporaneamente al di sotto della norma.

Venti. In prevalenza moderati nord-orientali, a tratti anche forti sulla costa, specie nella parte meridionale.

Mare. In prevalenza mosso.

giovedì 12. Irregolarmente nuvoloso specie sui settori meridionali della regione. Tendenza ad una attenuazione della nuvolosità in serata.

Precipitazioni. Al mattino probabilità bassa (5-25%) di locali e residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale sulla pianura meridionale. In seguito assenti salvo una probabilità bassa di qualche breve e locale precipitazione in prossimità dei rilievi.

Temperature. Minime stazionarie, massime in aumento, su valori prossimi alla norma.

Venti. Al mattino ancora moderati da nord-est, in rotazione da est e in attenuazione nel pomeriggio.

Mare. Inizialmente mosso, tendente a divenire in prevalenza poco mosso nella seconda parte della giornata.

Tendenza

venerdì 13. Cielo ancora irregolarmente nuvoloso, con alternanza di annuvolamenti e di parziali schiarite, specie verso la costa. Precipitazioni in pianura intermittenti e in prevalenza locali, anche a carattere di rovescio o di temporale; più sparse in montagna, specie dalle ore centrali. Temperature in prevalenza stazionarie, salvo un lieve aumento delle massime.

sabato 14. Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso sulla pianura centro-occidentale dove, dalle ore centrali non si escludono locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Altrove e soprattutto verso la costa generalmente poco nuvoloso specie al mattino. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento