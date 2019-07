Tempesta Vaia, la Regione proroga i termini per gli investimenti

TEMPESTA VAIA, REGIONE PROROGA AL 31 OTTOBRE 2020 IL TERMINE PER INVESTIMENTI SU SENTIERI, FORESTE E MIGLIORAMENTO MONTANO FINANZIATI CON IL PSR

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per completare gli investimenti finanziati con i bandi del Programma di Sviluppo Rurale relativi a “Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete”, nonché al “Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani/collinari abbandonati o degradati” e alla misura “ Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste”.

“L’ulteriore proroga delle scadenze per l’esecuzione dei lavori, inizialmente previste rispettivamente al 4 agosto e al 25 settembre – informa l’assessore Pan – è stata dettata dai problemi conseguenti la tempesta Vaia di fine ottobre 2018 e dalla volontà dell’amministrazione regionale di venire incontro alle difficoltà segnalateci dai beneficiari. Gli uffici regionali e Avepa, l’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, hanno accertato e confermato le difficoltà dei beneficiari ad ultimare gli investimenti finanziati entro i termini previsti a causa del problematico accesso ai siti e del sovraccarico di lavoro che devono fronteggiare le imprese alle quali sono stati commissionati gli interventi. Il rinvio delle scadenze a fine ottobre 2020 è un provvedimento di buon senso per valorizzare l’efficacia dei bandi e consentire ai beneficiari di portare a buon fine i lavori intrapresi”.