Grandine e violenti temporali si stanno abbattendo in questo momento nel Vicentino, sia nel Basso che nell’Ovest. Qualche ora fa la stessa perturbazione era già passata nel Bassanese, lambendo anche il Trevigiano. La grandine è stata comunque dalla durata limitata e per ora non sono segnalati danni a persone o cose. Segnalati invece in ValChiampo alcuni splendidi arcobaleni.