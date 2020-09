Tempesta nell’Alto Vicentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Come annunciato dalla Protezione Civile raffiche di forte vento, pioggia e grandine hanno investito il Veneto. Nel Vicentino in particolare diversi Comuni dell’Alto Vicentino. Interessati i Comuni di Caltrano, Chiuppano, Piovene, Magrè, Malo, Carré e Schio. Non solo pioggia ma una violenta grandinata ha interessato diverse aree.

Ecco alcuni video postati sulla pagina facebook “Sei di Carrè se…”

