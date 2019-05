Tempesta di neve, 6 famiglie con bimbi bloccate a Pian delle Fugazze

Intervento di soccorso ieri mattina per salvare un gruppo di amici composto da 6 famiglie alcune anche con bimbi piccoli – in tutto una ventina di persone – che erano rimaste bloccate sotto il Pasubio per la tormenta di neve. Le persone erano rimaste bloccate nella Casa del Custode appena prima di Pian delle Fugazze: il sentiero in poco tempo si era riempito di neve e il gruppo si è ritrovato prigioniero del rifugio, senza rete cellulare e senza auto vicine. Due adulti del gruppo sono partiti nella bufera per chiedere aiuto e poco dopo hanno trovato vigili del fuoco e soccorso alpino, che era già sulle loro tracce, nella bufera di neve.