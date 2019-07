Tedesco tenta di entrare in una villa: subito beccato si dichiara ‘risentito’

Probabilmente pensava che il furto o la violazione di domicilio fosse cosa facile in Italia e che le sue azioni non avrebbero avuto conseguenze.

La scorsa notte ha deciso di scavalcare la recinzione di una villa in via Casanova (zona Gogna), senza sapere che le prestigione dimore della zona sono dotate quasi tutte di sistemi di sorveglianza e antifurto a prova di ladro. Appena scavalcata la recizione non solo è scattato l’allarme, si sono accese le luci e le telecamere hanno ripreso un suo perfetto primo piano. Ha così deciso di girare i tacchi ed andarsene ma è stato intercettato poco lontano dalle volanti della polizia. Si tratta di E.K. 33enne tedesco che potrebbe essere indagato per tentato furto o violazione di domicilio. Di fronte agli agenti si è mostrato indispettito per quanto accaduto, riferendo di essere risentito