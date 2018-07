TECH – Vodafone 4G down stamattina, risoluzione in corso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FA-CEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

«È stato risolto il disservizio di rete che questa mattina, per circa 45 minuti, ha interessato alcuni clienti Vodafone»: è il commento ufficiale fatto al Corriere della Sera dal gestore dopo il breve down di questa mattina, che comunque a strascico sta ancora limitando l’uso del traffico dati ad alcuni clienti. Il problema è stato comunque risolto. E così, dopo il clamoroso down di Tre di ieri, oggi è stato il turno di Vodafone. Un disservizio molto più limitato che dalle 10.30 di stamane ha visto arrivare decine di segnalazioni a Downdetector, u portale attivo del 2012 che si occupa di monitorare i problemi di rete delle compagnie telefoniche. Secondo la mappa fornita dal sito, le segnalazioni riguardavano soprattutto il Nord Italia. Le segnalazioni sono rimbalzate anche su Twitter, con l’hashtag #VodafoneDown.