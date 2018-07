TECH – La rete di 3 non funziona, cosa sta succedendo?

Le prime avvisaglie si sono avute nella primissima mattinata di oggi, tra le 4:30 e le 6 del mattino. Un orario, però, poco “attivo”, tanto che il malfunzionamento era passato quasi inosservato. Dalle 6:30 in poi, quando uffici e abitazioni iniziano a “mettersi in moto”, le segnalazioni si sono moltiplicate. Nel giro di pochi minuti migliaia di utenti hanno iniziato ad accorgersi che Tre non funziona. Ancora ignoti i motivi che hanno portato al malfunzionamento, ma vista la mole di segnalazioni e l’estensione del problema, è facile ipotizzare che si tratti qualcosa di molto grave. A essere maggiormente colpite sono le grandi città lungo tutta la Penisola, ma la gran parte delle segnalazioni che la 3 non funziona arrivano soprattutto dal Nord Italia. L’intera Pianura Padana e le regioni alpine del nostro Paese sembrano avere problemi con la rete 3, con gli utenti impossibilitati a navigare online e fare o ricevere chiamate. Insomma, un blackout totale della rete 3, che va avanti ormai da diverse ore e per il quale non si conoscono ancora le possibili cause. Nonostante i messaggi e le proteste che stanno sommergendo in questi minuti gli account social del servizio assistenza clienti, le cause del malfunzionamento restano ancora avvolte nel mistero. Alle 10 circa, tramite il suo account ufficiale Facebook, 3 Italia ha fatto sapere che sta riscontrando problemi sulla rete dati, assicurando che il servizio sarà ripristinato a breve.