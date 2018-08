TECH – 3 Italia down, risolti i problemi alla rete nel Nord Italia

A quanto pare la rete dell’operatore 3 ITALIA avrebbe qualche problema di troppo in questi ultimi minuti. Come si può notare dalla mappa del portale Downdetector, si stanno moltiplicando le segnalazioni di problemi, soprattutto nelle regioni del nord Italia. Anche sul Disqus della relativa pagina 3 Italia di Downdetector stanno arrivando diversi commenti relativi all’assenza di segnale in zona Milano, in provincia di Bologna, Parma e dintorni, Viterbo, e scendendo un po’ si leggono anche segnalazioni relative alla zona di Roma, Napoli e Palermo.Dopo i primi segnali di ripresa avvenuti intorno alle 9, la rete ha dato altri problemi per un paio d’ore ma poi tutto è stato risolto.

L’ufficio stampa di Wind/Tre precisa che il caso è stato prontamente risolto ed ha riguardato, parzialmente, soltanto la rete dati di 3.