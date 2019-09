Teatro Olimpico e Basilica palladiana, orari di apertura modificati dal 5 all’8 settembre

Il Teatro Olimpico venerdì 6 settembre chiuderà alle 15.30 (ultimo ingresso alle 15) per ospitare il Premio Letterario Neri Pozza.

Inoltre il Teatro Olimpico chiuderà dalle 12 (ultimo ingresso alle 11.30) alle 13.30 di domenica 8 settembre per consentire lo svolgimento di un evento privato.

In occasione dei concerti in piazza dei Signori di Fiorella Mannoia, giovedì 5 settembre alle 21, e di Max Gazzè, venerdì 6 settembre alle 21, la Basilica palladiana rimarrà aperta unicamente per l’accesso al servizio bar in terrazza.

Pertanto giovedì 5 settembre la terrazza e il bar saranno accessibili dalle 18 alle 23, mentre venerdì 6 settembre dalle 18 all’una, per la consueta capienza massima di 150 persone.

La Basilica palladiana sabato 7 e domenica 8 settembre sarà aperta dalle 10 alle 16.

Sabato 7 settembre il bar in terrazza sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 22 fino all’una.

Domenica 8 settembre, invece, il bar e la terrazza rimarranno chiusi per un evento privato.