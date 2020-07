Teatro Olimpico, da domani torna il percorso virtuale Pop

“Un passo dopo l’altro – ci tiene a dire l’assessore alla cultura Simona Siotto – tornano tutte le modalità che caratterizzavano il nostro approccio alle sedi museali, prima del Covid-19. Ora l’esperienza Pop, pur in modalità ridotta, viene offerta, senza sovrapprezzo, a tutti i visitatori dell’Olimpico, tutti i giorni e a tutte le ore. Stiamo dando più di prima perché è nostra intenzione richiamare nel nostro splendido teatro anche chi già lo conosce e lo può vivere in modo diverso. A cominciare dal bookshop che, in collaborazione con il concessionario (Civita Tre Venezie), riappare fortemente rinnovato”.





Quindi, non solo nei fine settimana ma dal 7 luglio dal martedì alla domenica, alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 sarà possibile visitare il teatro e assistere allo spettacolo di “Son et Lumière”, parte integrante del progetto Palladio Olimpico Project ideato da Alessandro Baricco e realizzato dalla Scuola Holden. Lo spettacolo durerà una decina di minuti.



Per partecipare è necessario recarsi allo sportello Iat di Piazza Matteotti (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18) per l’acquisto del biglietto ordinario e successivamente all’ingresso del Teatro Olimpico, dove si potrà entrare seguendo quanto previsto dalle linee guida per il contenimento del Coronavirus.





Come nelle altre le sedi museali, l’ingresso in Olimpico sarà garantito nel rispetto delle norme di sicurezza previste. La visita sarà consentita indossando la mascherina e utilizzando il gel disinfettante per le mani, a disposizione. Dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l’accesso.