Teatro di Vicenza – Natale senza spettacoli, ma si lavora…

È un Natale senza spettacoli, per il Teatro Comunale di Vicenza, come per tutti i teatri in Italia e non solo, ma soprattutto è un teatro senza spettatori: così il vero Natale sarà quando gli spettatori potranno tornare, come ha dichiarato il direttore artistico del Teatro, Giancarlo Marinelli nel suo messaggio di auguri al pubblico (https://youtu.be/1bgGk_FEUyo),“Natale sarà il giorno in cui tornerete a riempire il nostro teatro e lì, finalmente, scarterò il regalo della vostra presenza, dei vostri occhi, della vostra attenzione”. Ma, prosegue il presidente della Fondazione TCVI Enrico Hüllweck “queste porte chiuse non devono spaventarci perché, non appena la terribile emergenza sanitaria che stiamo vivendo finirà, queste porte si riapriranno e i Teatri torneranno ad essere quei luoghi splendidi di incontro e condivisione, in cui lo spettacolo mostra tutta la forza vitale della sua creatività: il tempo a teatro è sempre un momento di gioia, in cui la dimensione della normalità cede il passo al sogno e a nuove visioni”.

Nonostante le “porte chiuse”, numerose sono state le attività al Teatro Comunale di Vicenza nel mese di dicembre, perché gli artisti hanno continuato a lavorare senza sosta per preparare le nuove creazioni per accogliere gli spettatori non appena sarà possibile. Si è svolta ad inizio dicembre la residenza di danza (nell’ambito del progetto We Art 3, sostenuto dal Mibact e dalla Regione del Veneto) con la danzatrice e autrice Giselda Ranieri che da anni indaga sulla “composizione istantanea” e sulla relazione tra corpo e suono, conclusa con lo sharing online (restituzione al pubblico) di RE_PLAY sul canale YouTube e Facebook del Teatro Comunale di Vicenza; si è conclusa invece nei giorni scorsi la residenza di danza di Silvia Gribaudi, danzatrice e performer che lavora sul corpo come “fatto artistico”, realizzata nell’ambito del progetto A Casa Nostra – promosso e sostenuto dalla Regione del Veneto – dall’Associazione Culturale Zebra, come pure il laboratorio di movimento per famiglie e bambini “A un passo dal mostro”con Matteo Marchesi, giovane danzatore esperto in performance di comunità, ovviamente su piattaforma digitale. È online da qualche giorno il video dell’esperienza artistica di Silvia Gribaudi al TCVI che racconta le relazioni positive generate dalla danza, e la possibilità per danzatori e spettatori di incontrarsi nel movimento, anche a distanza, per condividere e costruire nuovi linguaggi per la rinascita (https://youtu.be/lpWwRMrDSzY).

Le anticipazioni per il mese di gennaio prevedono ancora al TCVI due residenze di danza del progetto A Casa Nostra (Andrea Rampazzo dal 7 all’8 gennaio e Chiara Frigo dal 25 al 30 gennaio) e alcune “classi” di danza attivate online e aperte al pubblico, rivolte non solo agli addetti ai lavori, tenute da celebri compagnie di danza internazionali che sono state ospiti in passato del TCVI, come la brasiliana Grupo Corpo che il 29, 30 e 31 gennaio proporrà delle lezioni online per imparare qualche passo del loro particolarissimo repertorio, caratterizzato da movimenti fluidi, splendide musiche, gioia allo stato puro. Le modalità di adesione (gratuita e per tutti) e gli orari saranno comunicati nei prossimi giorni sui canali social e sul sito del Teatro Comunale.

Anche per quest’anno è stata attivata al TCVI la promozione di Natale, l’acquisto di una carta regalo, in vendita online fino all’11 gennaio, una gift card del valore di 20, 35 o 50 euro che consente di acquistare biglietti e abbonamenti per assistere agli spettacoli in programma nel 2021(https://www.tcvi.it/it/sostieni-il-tcvi/natale-con-il-teatro/); grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza i primi 100 acquirenti riceveranno in omaggio un panettoncino di Loison, Pasticceri dal 1938 e altri pensieri.