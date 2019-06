TEATRO COMUNALE UNA STAGIONE 2019-2020 D’ECCELLENZA – Via agli abbonamenti

Presentata la Stagione 2018-2020 del Teatro Comunale di Vicenza con due parola d’ordine: varietà e qualità. Dalla danza all’opera passando per la prosa. Ce ne parla il segretario generale della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Pier Giacomo Cirella.

Sotto: il calendario completo

ECCO IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE 2019/2020

DANZA

sabato 7 dicembre ore 20.45

domenica 8 dicembre ore 18.00 – MINI DANZA

prima regionale

BALLETTO DI ROMA

IO, DON CHISCIOTTE

coreografia e regia di Fabrizio Monteverde

venerdì 31 gennaio ore 20.45

prima ed esclusiva regionale

BATSHEVA DANCE COMPANY

VENEZUELA

coreografiadi Ohad Naharin

sabato 8 febbraio ore 20.45

domenica 9 febbraio ore 18.00

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

MY LAND

coreografia di Bence Vági

martedì 25 febbraio ore 20.45

prima italiana ed esclusiva regionale

ALONZO KING LINES BALLET

HÄNDEL + COMMON GROUND

coreografia di Alonzo King

sabato 7 marzo ore 20.45

domenica 8 marzo ore 18.00

prima regionale

NUOVO BALLETTO DI TOSCANA

CENERENTOLA

coreografia, regia, drammaturgia di Jiří Bubeníček (dalle fiabe dei Fratelli Grimm)

sabato 4 aprile ore 20.45

domenica 5 aprile ore 18.00

prima ed esclusiva italiana

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

MARIE-ANTOINETTE

coreografia di Thierry Malandain

giovedì 16 aprile ore 20.45

esclusiva regionale

LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

DANCE ME – omaggio a Leonard Cohen

coreografia di Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem

DANZA AL RIDOTTO

Venerdì 21 febbraio ore 20.45

SILVIA GRIBAUDI

GRACES

coreografia di Silvia Gribaudi

sabato 14 marzo ore 20.45

prima regionale

NICOLA GALLI

DE RERUM NATURA

concept, coreografia e costume di Nicola Galli

sabato 28 marzo ore 20.45

FABULA SALTICA

BALLADES

coreografia di Claudio Ronda

giovedì 23 aprile ore 20.45

FRANCESCA FOSCARINI/COSIMO LOPALCO

PUNK. KILL ME PLEASE

ideazione e creazione di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco

PROSA

martedì 12 novembre ore 20.45

mercoledì 13 novembre ore 20.45

ALE E FRANZ

ROMEO E GIULIETTA – NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

drammaturgia e regia di Leo Muscato

venerdì 13 dicembre ore 20.45

CIRCO E DINTORNI

GRAN GALA DU CIRQUE – le stelle più luminose del nuovo circo

un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena

giovedì 16 gennaio ore 20.45

venerdì 17 gennaio ore 20.45

NANCY BRILLY

A CHE SERVONO GLI UOMINI?

regia di Lina Wertmüller

martedì 28 gennaio ore 20.45

mercoledì 29 gennaio ore 20.45

LEO GULLOTTA

PENSACI, GIACOMINO

regia di Fabio Grossi

martedì 4 febbraio ore 20.45

mercoledì 5 febbraio ore 20.45

LUIGI LO CASCIO, SERGIO RUBINI

DRACULA

regia di Sergio Rubini

sabato 15 febbraio ore 20.45

CLAUDIO CASADIO, ANDREA PAOLOTTI, BRENNO PLACIDO

LA CLASSE

regia di Giuseppe Marini

martedì 10 marzo ore 20.45

mercoledì 11 marzo ore 20.45

FRANCESCO PANNOFINO, PAOLA MINACCIONI,

ARTURO MUSELLI, GIORGIO MARCHESI

MINE VAGANTI

diretto da Ferzan Özpetek

mercoledì 18 marzo ore 20.45

giovedì 19 marzo ore 20.45

NATALINO BALASSO

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI

regia di Valerio Binasco

PROSA AL RIDOTTO

mercoledì 20 novembre ore 20.45

LUCIA MASCINO

SMARRIMENTO

scritto e diretto da Lucia Calamaro

martedì 21 gennaio ore 20.45

GLI IPOCRITI / TEATRO STABILE DI VERONA

LE REGOLE PER VIVERE

regia di Antonio Zavatteri

martedì 11 febbraio ore 20.45

SIMONE CRISTICCHI

ESODO

sabato 22 febbraio ore 20.45

LUCIA POLI

ANIMALESSE

giovedì 26 marzo ore 20.45

MATTHIAS MARTELLI

MISTERO BUFFO – edizione per i 50 anni

regia di Eugenio Allegri

CIRCO

domenica 15 dicembre ore 18.00 – Sala Maggiore

CIRCO E DINTORNI

GRAN GALA DU CIRQUE – le stelle più luminose del nuovo circo

un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena

domenica 9 febbraio ore 18.00 – Sala Maggiore

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

MY LAND

coreografia di Bence Vági

domenica 15 marzo ore 18.00 – Sala del Ridotto

MILO E OLIVIA

KLINKE

regia di Philip Radice

domenica 19 aprile ore 18.00 – Sala Maggiore

CIRCO ZOÈ

NAUFRAGATA – avventure funamboliche

CONCERTISTICA

Società del Quartetto di Vicenza

martedì 5 novembre ore 20.45

UN BACH DANZANTE

ENSEMBLE ZEFIRO orchestra

ALFREDO BERNARDINI direttore e oboe

Bach Le quattro Ouverture

domenica 24 novembre ore 20.45

PECCATO GIOVANILE

SPIRA MIRABILIS

Čajkovskij Sinfonia n. 1 in op. 13 “Sogni d’inverno”





lunedì 2 dicembre ore 20.45

IL SUONO DELLA BELLA ADDORMENTATA

ISABEL FAUST violino

ALEXANDER MELNIKOV pianoforte

Integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven – secondo concerto

Sonata op. 30 n. 1, n. 2, n. 3

lunedì 16 dicembre ore 20.45

NATALE CON I KING’S SINGERS

THE KING’S SINGERS

Patrick Dunachie controtenore, Edward Button controtenore, Julian Gregory tenore,

Christopher Bruerton baritone, Nick Ashby baritono, Jonathan Howard basso

lunedì 20 gennaio 2020 ore 20.45

OTTANTOTTO TASTI

FILIPPO GAMBA pianoforte

Integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven – sesto concerto

Sonata op. 14 n. 2, op. 31, op. 28

lunedì 27 gennaio ore 20.45

UN VIOLONCELLO PER LA MEMORIA

GIOVANNI SOLLIMA violoncello

musiche Salomone Rossi (detto l’Ebreo), Johann Sebastian Bach, György Kurtág, Ernest Bloch, Benedetto Marcello, Steve Reich, Giovanni Sollima e della tradizione Klezmer

lunedì 10 febbraio ore 20.45

L’OPERA DA TRE SOLDI E ALTRE STORIE

ELIO voce

I FIATI ASSOCIATI

MASSIMO MERCELLI flauto

LUCA VIGNALI oboe

RICCARDO CROCILLA clarinetto

PAOLO CARLINI fagotto

PAOLO FAGGI corno

brani tratti da “L’opera da tre soldi” e da altre opere musicali teatrali di Kurt Weill e Bertold Brecht

lunedì 24 febbraio ore 20.45

I QUARTETTI DI LUDWIG

QUARTETTO JERUSALEM

ALEXANDER PAVLOVSKY, SERGEI BRESLER violini

ORI KAM viola

KYRIL ZLOTNIKOV violoncello

Beethoven Quartetto per archi in Mi minore op. 59 n. 2 “Razumowsky”

Quartetto per archi in La minore op. 132

lunedì 2 marzo ore 20.45

FRYDERYK & CLAUDE

RICHARD GOODE pianoforte

Mozart Sonata n. 18 per pianoforte K 533 e 494, Janáček In the Mists, Debussy Images Libro 2, Chopin Notturno op.55 n.2, Mazurka op. 56 n. 2, op. 59 n. 1, n. 2, n. 3, Debussy Étude n. 10 pour les sonorités opposées, Étude n. 5 pour les octaves, Étude n. 11 pour les arpèges composés

venerdì 13 marzo ore 20.45

TRE AMICI E UN VINO

TRIO MONTROSE

JON KIMURA PARKER pianoforte

MARTIN BEAVER violino

CLIVE GREENSMITH violoncello

Schubert Trio per pianoforte n. 1 op. 99, Dvořák Trio per pianoforte n. 3 op. 65

venerdì 27 marzo ore 20.45

MISS DITA VOLANTI

YUJA WANG pianoforte

programma in via di definizione

lunedì 6 aprile ore 20.45

ET UMBRA

DE LABYRINTHO ensemble vocale

WALTER TESTOLIN direttore

SANDRO CAPPELLETTO voce narrante

La Passione secondo Gesù. Musiche di Carlo Gesualdo in un racconto di Sandro Cappelletto liberamente ispirato a Il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago

mercoledì 6 maggio ore 20.45

VIVALDI: LE STAGIONI DELL’ANIMA

IL POMO D’ORO orchestra

FEDERICO GUGLIELMO direttore e violino solista

VIVICA GENAUX mezzosoprano

Sinfonia avanti l’opera “La Dorilla in Tempe” per archi e continuo

“Quell’usignolo ch’al caro nido gridando va” da “Arsilda, regina di Ponto”

Concerto per violino e orchestra “La primavera” op. 8 n. 1

“Zeffiretti che sussurrate” da “Ercole sul Termodonte”

Concerto per violino, archi e continuo “L’estate” op. 8 n. 2

“Come in vano il mare irato” a voce sola, archi e continuo da “Catone in Utica”

“Sovvente il sole risplende in cielo” da “Andromeda Liberata”

Concerto per violino, archi e continuo “L’autunno” op. 8 n. 3

“Gelido in ogni vena” da “Il Farnace”

Concerto per violino, archi e continuo “L’inverno”, op. 8 n. 4

SINFONICA

Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

lunedì 11 novembre ore 20.45

STOCCOLMA

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ANDREA MARCON direttore

Mozart Sinfonia n. 36 in Do maggiore “Linz”

Kraus Sinfonia in Do minore

Beethoven Sinfonia n. 7 in La maggiore Op. 92

lunedì 9 dicembre ore 20.45

LIEGI

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore e pianoforte

Verdi Preludio Atto I da “La Traviata”

Franck Variations symphoniques

Šostakovič Concerto per pianoforte n. 2 Op. 102

Verdi Ouverture da “I Vespri Siciliani”

Šostakovič Sinfonia n. 1 Op. 10

.

martedì 31 dicembre ore 22 (fuori abbonamento)

GRAN CONCERTO DI SAN SILVESTRO

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore

musiche di Stravinskij, Ravel, Milhaud, Kodály, Čajkovskij





lunedì 13 gennaio ore 20.45

VIENNA

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ANTJE WEITHAAS direttore e violino

Stravinskij Pulcinella, suite da concerto

Mozart Concerto per violino n. 5 “Türkish”

Schubert Sinfonia n. 2

lunedì 3 febbraio ore 20.45

WIESBADEN

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore

VINCENZO MALTEMPO pianoforte

Brahms Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 Op. 83

Brahms Sinfonia n. 3 Op. 90

mercoledì 25 marzo 2019 ore 20.45

SAN PIETROBURGO

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore

KLAIDI SAHATÇI violino

Ives The Unanswered Question

Mozart Concerto per violino e orchestra n. 3

Čajkovskij Sinfonia n. 5 Op. 64

lunedì 11 maggio ore 20.45

NEW YORK

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

CARLO BOCCADORO direttore

ALESSANDRO TAVERNA pianoforte

Bernstein Divertimento per orchestra

Gershwin Concerto per pianoforte e orchestra

Ravel Bolero

MUSICA DELLE TRADIZIONI #LADANZADELMONDO

venerdì 25 ottobre ore 21.00 – Sala del Ridotto

HAMID AJBAR ARAB FLAMENCO – Marocco/Andalusia

Hamid Ajbar voce, violin e direzione

Sandra Santisteban cante flamenco

Lolo de la Encarna chitarra

Aziz Samsaoui qanun

Fathi Ben Yakoub violino

Mouhssine Koraichi percussioni

Eva Manzano flamenco

sabato 26 ottobre ore 21.00 – Sala Maggiore

NATIONAL FOLKLORE ENSEMBLE PHILIP KOUTEV – Bulgaria

domenica 27 ottobre ore 21.00 – Sala del Ridotto

CAÍTLIN NIC GABHANN, CIARÁN Ó MAONAIGH & BIRKIN TREE – Italia/Irlanda

Caítlin Nic Gabhann concertina, danza

Ciarán Ó Maonaigh violino

Fabio Rinaudo uilleann pipes, whistles

Michel Balatti flauto traverso irlandese

Claudio De Angeli chitarra

Laura Torterolo voce

SOGNI DEL NOVECENTO CONFERENZE-SPETTACOLO SULL’ ARTE

venerdì 22 novembre ore 20.45 – Sala Maggiore

CORRADO AUGIAS

L’ETERNO INCANTO DI VENERE – Da Prassitele a Modigliani

giovedì 23 gennaio ore 20.45 – Sala del Ridotto

STEFANIA PORTINARI

Università Ca’ Foscari Venezia

LA MILLEDUESIMA NOTTE: ARTE E MODA NEGLI ANNI VENTI

giovedì 20 febbraio ore 20.45 – Sala del Ridotto

GABRIELLA BELLI

direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia

KLIMT FRA VIENNA E VENEZIA

giovedì 12 marzo ore 20.45 – Sala del Ridotto

GUIDO BELTRAMINI

Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio

TERRA ACQUA FERRO FUOCO: CARLO SCARPA ARCHITETTO SCIAMANO

martedì 31 marzo ore 20.45 – Sala del Ridotto

MASSIMO DI CARLO

Galleria dello Scudo di Verona

AD OGNI COSTO: STORIE DI TRENT’ANNI DI MERCATO DELL’ARTE DEL NOVECENTO

FUORI ABBONAMENTO

PROSA – giovedì 14 novembre ore 20.45

ALE E FRANZ

ROMEO E GIULIETTA – NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

drammaturgia e regia di Leo Muscato

CONCERTO – sabato 23 novembre ore 21.00

VINICIO CAPOSSELA

BALLATE PER UOMINI E BESTIE

MUSICAL – martedì 26 novembre ore 20.45 | mercoledì 27 novembre ore 20.45

GIANLUCA GUIDI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

CIRCO – sabato 14 dicembre ore 20.45

CIRCO E DINTORNI

GRAN GALA DU CIRQUE – le stelle più luminose del nuovo circo

un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena

CONCERTO – venerdì 20 dicembre ore 21.00

NICCOLÓ FABI

CONCERTO GOSPEL – domenica 22 dicembre ore 17.00

NATE BROWN&ONE VOICE

BALLETTO PRIMO DELL’ANNO – mercoledì 1 gennaio ore 17.00

RUSSIAN NATIONAL SHOW

GZHEL

danze acrobatiche della tradizione russa

CABARET – sabato 11 gennaio ore 20.45

TERESA MANNINO

SENTO LA TERRA GIRARE

OPERETTA CON ORCHESTRA DAL VIVO – domenica 26 gennaio ore 16.00

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

LA DANZA DELLE LIBELLULE

Maestro concertatore e Direttore Stefano Giaroli

CIRCO – venerdì 7 febbraio ore 20.45

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

MY LAND

coreografia di Bence Vági

MUSICAL – mercoledì 4 marzo ore 20.45 | giovedì 5 marzo ore 20.45

BARLEY ARTS

WE WILL ROCK YOU – THE MUSICAL BY QUEEN AND BEN ELTON

CABARET – venerdì 20 marzo ore 20.45

TEO TEOCOLI

TUTTO TEO

OPERETTA CON ORCHESTRA DAL VIVO – domenica 29 marzo ore 16.00

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

IL PAESE DEI CAMPANELLI

maestro concertatore e direttore Stefano Giaroli

OPERA LIRICA – venerdì 24 aprile ore 20.00

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

LA TRAVIATA