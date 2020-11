Teatro: cancellata esterna e intervento ‘all’americana’ nel Ridotto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

È stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria del Teatro Comunale.

L’intervento, per una spesa di 50 mila euro, prevede l’installazione di una cancellata esterna, in corrispondenza della rampa lungo via dei Cairoli, e di una struttura scenica “all’Americana” nella sala del Ridotto.

“Con questi lavori, che rispondono a istanze della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, che ha la gestione della struttura – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron –, riusciremo a migliorare sia la sicurezza degli accessi al teatro che gli impianti tecnici così da consentire la messa in scena di spettacoli di qualità sempre maggiore”.

Per quanto riguarda la cancellata esterna, la sua installazione ha l’obiettivo di scoraggiare il verificarsi di episodi accaduti negli ultimi anni che hanno visto alcune persone trovare riparo durante le ore notturne/serali nelle aree meno visibili e meno frequentate del complesso.

La realizzazione della struttura scenica “all’Americana” nella sala del Ridotto consentirà, invece, un utilizzo degli spazi più adeguato alle esigenze degli spettacoli che andranno in scena.

I lavori saranno eseguiti nell’estate 2021.