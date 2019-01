“Tavola 25”, la grande cucina per gli Under 25

“Tavola 25” è la campagna che avvicina i giovani alla cucina d’autore abbattendo la barriera del prezzo da ora fino al 25 marzo. Nel 25° compleanno dell’associazione JRE, Jeunes Restaurateurs, l’associazione che riunisce i migliori e i più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia, con la partnership di Tenute Marchesi Antinori, è stata lanciata questa attività tesa a consentire a giovani – maggiorenni – fino a 25 anni di età di prenotare ogni sera un tavolo fino a 4 ospiti in uno dei ristoranti aderenti per godere appieno della grande cucina JRE. Ad ogni Ospite del tavolo “Tavola 25” verrà offerto un menù di tre portate con tre vini Marchesi Antinori, negli abbinamenti curati dai preparati sommelier dei ristoranti JRE, il tutto a 25 euro a testa. Protagonista di questa iniziativa anche il Ristorante Trequarti in Val Liona dello chef vicentino Alberto Basso: tra le portate proposte da Alberto Basso ci sarà anche – come antipasto – la Spuma di topinambur, polveri vegetali, carciofi e lampascioni sott’olio.

LA FORMULA

Per tutti gli Under 25:

3 portate

3 calici di vino di Marchesi Antinori

25 €