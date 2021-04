Taverna in fiamme, casa evacuata (FOTO)

Poco dopo le 18:30 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rivana a Sandrigo per l’incendio divampato all’interno di una taverna di una casa di corte.

I pompieri arrivati da Vicenza con due squadre e 7 operatori, sono entrati all’interno dell’abitazione completamente invasa dal fumo dotati di autorespiratori. Il personale ha in breve tempo circoscritto e spento le fiamme, evitando l’estensione dell’incendio. Bruciato un divano e altri suppellettili. Danni da fumo all’intera abitazione.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Inibito l’utilizzo dell’abitazione fino al ripristino delle idonee condizioni igienico ambientali. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.