TAV – Rucco e Cicero a Roma: incontro con l’ad di RFI Gentile (videointerviste)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Incontro conoscitivo positivo”: è questo il primo commento del sindaco Francesco Rucco e dell’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero al termine dell’incontro avuto questa mattina a Roma con l’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile sul tema dell’Alta Velocità.

“Abbiamo condiviso la necessità di realizzare l’opera ferroviaria – spiega Rucco – per gli indubbi benefici che porterà all’economia del nostro territorio e per non essere emarginati da un sistema che rappresenta il futuro del trasporto. Abbiamo quindi chiesto di riprendere i lavori con il tavolo tecnico e di aprirlo anche alle categorie economiche, visto l’interesse e l’impatto che avrà l’Alta Velocità sul tessuto produttivo. Naturalmente mantenendo un costante confronto con i cittadini”.

In novembre sarà pronta l’analisi commissionata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli per valutare costi e benefici dell’opera, pertanto si dovrà attendere fino a quel momento per l’avvio del tavolo.

“Ci aspettiamo di poter valutare un progetto che riguardi tutto il territorio vicentino – commenta Cicero – visto che attualmente non esiste alcuna ipotesi concreta relativa a Vicenza est. Un’area che presenta criticità, certamente, ma che siamo pronti ad affrontare al tavolo di lavoro. Una seria analisi del progetto, però, non può prescindere dalla sua interezza”.