Tangenziali e autostrade: tutti i lavori e le chiusure del weekend

Per lavori di manutenzione, la Tangenziale Sud di Vicenza resterà completamente chiusa al traffico in carreggiata Ovest, da Campedello a Vicenza Ovest, dalle ore 20.00 di venerdì 10 maggio alle ore 6.00 di sabato 11 maggio 2019.Uscita obbligatoria: Campedello. La Tangenziale sarà regolarmente aperta al traffico nel tratto Torri di Quartesolo/Piramidi fino a Campedello. Le deviazioni saranno segnalate sul posto.

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Est (in direzione Venezia)tra in caselli di Soave e Montebello (dal km 307 + 500 al km 309), si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta,dalle ore 20.00 di venerdì 10 maggio alle 6.00 circa di lunedì 13 maggio 2019. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

In A31, per lavori di pavimentazione, si viaggerà su una sola corsia per ogni senso di marcia tra in caselli di Thiene e Piovene Rocchette (dal km 81 + 900 al km 86 + 300),dalle ore 10.00 di lunedì 13 maggio alle 24.00 di venerdì 17 maggio 2019.

In A4, per lavori di pavimentazione, in carreggiata Ovest (in direzione Milano)tra in caselli di Montecchio e Montebello (dal km 318+700 al 317+300), si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta,dalle ore 20.00 di venerdì 10 maggio alle 6.00 circa di lunedì 13 maggio 2019. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.