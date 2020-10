Tamponi nel Vicentino: ampliato orario a Bassano e Santorso

Il nuovo orario, dalle 6 alle 22, è attivo da ieri al San Bassiano

e da sabato all’ospedale Alto Vicentino

Al fine di venire incontro alla crescente richiesta degli utenti, l’ULSS 7 Pedemontana ha deciso di ampliare l’orario di apertura dei punti tampone negli ospedali di Bassano del Grappa e Santorso, anticipando di un’ora l’apertura (alle 6.00 anziché alle 7.00) ed estendendone l’attività fino alle 22.00 (anziché le 13.00).

Il nuovo orario è attivo già da ieri per il punto tamponi all’ospedale di Bassano, mentre sarà attivo da sabato per quello presso l’ospedale di Santorso.

Entrami i punti tampone sono a disposizione di varie categorie di utenti: quelli che devono effettuare il tampone in quanto rientrano da un Paese considerato a rischio; i pazienti con sintomi sospetti lievi, per i quali il tampone è stato prescritto dal Medico di Medicina Generale; gli utenti sottoposti a sorveglianza sanitaria inviati dal SISP (in pratica i soggetti già dichiarati positivi che devono effettuare il tampone che ne sancisce la guarigione e i contatti di positivi). Per tutti l’accesso è libero, dunque senza necessità di prenotazione.