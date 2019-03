Incidente mezz’ora fa nella strada provinciale di Arzignano in direzione Vicenza all’altezza dell’Elettrocasa e del supermercato Conad: una Mercedes Slk ha tamponato un Suv Jaguar, sollevando il suv e finendoci sotto. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per dirigere il consistente traffico di mezzogiorno che dalla zona industriale porta al centro città. Non paiono esserci feriti.