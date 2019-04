Tamponamento a catena: 3 auto e un camion coinvolti, 3 feriti

Verso le ore 12:50 di oggi a Thiene in via dell’Autostrada un camion Iveco guidato da T.G. 54enne residente a Verona, proveniente dal casello autostradale e diretto verso Schio, ha tamponato violentemente una Opel Astra condotta da D.V.S., 36enne di Torrebelvicino, che a sua volta ha tamponato una Mercedes che lo precedeva, condotta da C.M. di 28 anni, residente nel thienese, che per l’urto ha tamponato un Ducato che lo precedeva, condotto da C.P. di 54 anni di Lonato del Garda. Tutti i conducenti tamponati hanno subito lesioni fisiche e ingenti danni ai veicoli: i primi due sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso per accertamenti ed il terzo è andato al pronto soccorso da solo. Il conducente dell’Iveco ne è uscito illeso, ma è stato necessario l’intervento di altro mezzo, che ne scaricasse il carico con autocisterna per materiale speciale, oltre ad un mezzo particolare per la rimozione.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della PL NEVI per i rilievi del caso e la viabilità. La strada è stata parzialmente bloccata, con doppio senso alternato, all’incirca per un’ora, poi il traffico è stato ripristinato.

dav_soft