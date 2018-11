Tampona ciclomotore e ferisce una donna

Incidente questa mattina alle ore 9.00 in via Manzoni. M.C., uomo 70enne di Schio, alla guida dell’autovettura Renault Clio stava, uscendo dal parcheggio del centro commerciale “Emisfero” si immetteva sulla corsia di canalizzazione per poi proseguire la marcia con direzione verso Schio. Nell’effettuare la manovra andava a tamponare da tergo il ciclomotore Piaggio condotto da T.Z., donna 80enne di Zanè che stava effettuando analoga manovra. A seguito dell’urto la donna veniva inizialmente sbalzata sul cofano motore dell’autovettura per poi rovinare sull’asfalto. Il conducente dell’autovettura prestava i primi soccorsi, seguito da lì a poco da ambulanza 118, che trasportava la donna all’Ospedale di Santorso in codice giallo.

Rilievi del sinistro stradale e regolazione traffico a cura di 1 pattuglia della polizia locale nordest vicentino.