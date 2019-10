Tampona auto e fugge: il veicolo finisce nell’Astichello (FOTO&VIDEO)

Poco dopo le 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rodolfi a Vicenza per un’auto finita nell’Astichello e fermatasi 50 metri prima del ponte pedonale che collega l’ospedale san Bortolo a parco Querini. Nessuna persona ferita. La Fiat Stylo parcheggiata a ridosso della staccionata in legno è finita nel torrente Astichello dopo essere stata tamponata da un altro veicolo che si è poi dileguato, come asserito dalla conducente che fortunatamente era fuori dall’auto. I vigili del fuoco arrivati con il personale di prima partenza e il supporto dell’autogru di Verona, hanno agganciato l’auto con delle fasce, che è stata poi issata e depositata lungo la strada interna dell’ospedale che porta al pronto soccorso. La polizia locale di Vicenza ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo tutta la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8. 30.