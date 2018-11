Tabaccaio punta storditore elettrico contro presunto truffatore: denunciato

Un tabaccaio di Vicenza, con esercizio in piazza Biade, G.M., di 49 anni, è stato denunciato ieri dalla Polizia di Stato di Vicenza dopo un movimentato episodio avvenuto nella tabaccheria. Alle 8.30 si è infatti presentato un cliente occasionale, C.A., 30 residente a Grosseto, ma attualmente domiciliato in un albergo di Schio, con precedenti, che affermava di voler effettuare un versamento di 200 euro per ottenere buono spesa con il sistema pagamento del tipo OnShop.

Per il pagamento ha consegnato una smart card in plastica bianca (indicante come logo: prodotti elettrici Vimar).

Il tabaccaio si è ovviamente rifiutato di eseguire l’operazione ed il cliente ha risposto di essersi confuso e che pensava di avere con sé il proprio bancomat. Ha quindi riferito che avrebbe chiamato la sorella, che avrebbe provveduto al pagamento. Temendo che vi fosse un raggiro, G.M. ha chiamato la Polizia, ma mentre attendeva l’arrivo degli agenti la situazione è degenerata, tanto che il tabaccaio ha estratto uno storditore elettrico e lo ha puntato in direzione dell’avventore senza colpirlo, per fargli vedere che non stava scherzando. Gli avrebbe anche detto: “Lo uso su di te e ti lascio qui morto”.

All’arrivo degli agenti ha ammesso quanto aveva fatto riferendo di essere esasperato perché reduce da un recente evento simile. E’ stato denunciato per minaccia aggravata (la detenzione dello storditore è infatti ammessa, ma solo all’interno del domicilio e non in un luogo pubblico quale una tabaccheria.

Sono però in corso indagini sul cliente, che era sprovvisto di documenti. E’ stato fotosegnalato e si cerca di fare chiarezza sulla sua posizione.