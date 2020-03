Tabaccaia rapinata in pieno giorno: giovane la minaccia con coltello

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Rapina in una tabaccheria di Vicenza ieri pomeriggio poco dopo le 16.30. L’episodio è successo in strada Polegge 83, nelle vicinanze della chiesa.

A chiamare la polizia la titolare, una donna di 50 anni residente a Vicenza. Sul posto si sono portate le volanti della Questura e la donna ha riferito che, mentre si trovava da sola in un locale attiguo alla tabaccheria, intenta a lavorare al computer, ha sentito una persona entrare. Portatasi al bancone ha visto un giovane, con accento dell’est europeo (ha riferito poi) che ha estratto dalla tasca della felpa un coltello di circa 10 cm. Le avrebbe intimato di consegnargli l’incasso. Inizialmente la donna ha negato ma l’uomo si è portato dietro al bancone ed è stata costretta a consegnare circa 300 euro in contanti. Non pago, ha poi aperto lo zaino ed ha rubato una decina di pacchetti di sigarette (Winston). Si è poi dileguato.

L’assenza dell’impianto di videosorveglianza impedisce di ricavare immagini del malvivente.